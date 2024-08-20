Естественная убыль населения увеличилась в Челябинской области в 2024 году

За период с января по июнь текущего года на свет появились 14 356 новорожденных, скончались 23 450 южноуральцев. Таким образом, естественная убыль населения в регионе за полгода составила 9 094 человека. В прошлом году этот показатель был 6 912 человек, то есть естественная убыль населения выросла почти на 32%.