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Естественная убыль населения увеличилась в Челябинской области в 2024 году

Такую информацию публикует Челябинскстат.

Источник: Reuters

Естественная убыль населения увеличилась в Челябинской области в 2024 году — это следует из информации, которую публикует Челябинскстат.

За период с января по июнь текущего года на свет появились 14 356 новорожденных, скончались 23 450 южноуральцев. Таким образом, естественная убыль населения в регионе за полгода составила 9 094 человека. В прошлом году этот показатель был 6 912 человек, то есть естественная убыль населения выросла почти на 32%.

Напомним, что естественная убыль населения — это разница между рождаемостью и смертностью без учета миграционных процессов.

демография