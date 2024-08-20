В РОЦИТ рассказали о негативном отношении YouTube к блогерам из России

Вывод из всего этого такой: если российский пользователь желает уберечь себя и своих детей от негативного влияния западных онлайн-площадок, тогда ему стоит перейти на отечественные платформы. Что касается блогеров, если авторов контента волнует безопасность их подписчиков в интернете и они не хотят иметь проблем с законом в будущем, тогда им стоит уже сейчас перейти на отечественные платформы. Тем самым они еще и помогут нашим площадкам в развитии.