В Ростовской области работают 15 реабилитационных отделений дневного пребывания

Всего в Ростовской области сейчас работают 15 дневных реабилитационных отделений. Они открыты на базе 13 муниципальных организаций и двух госучреждений в 11 территориях региона: в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Обливском и Ремонтненском районах.