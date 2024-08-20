В Ростовской области работают 15 реабилитационных отделений дневного пребывания

С начала 2024 года 500 жителей Ростовской области посетили социально-реабилитационные отделения дневного пребывания, сообщают донские власти.
Подобные дневные отделения приминают пенсионеров и инвалидов старше 18 лет, в том числе страдающих психическими расстройствами. Посетителям оказывают социально-медицинскую, психологическую и даже правовую помощь. Также ведется работа по социализации поступивших людей.
— Данная технология позволяет обеспечить доступность социальных услуг для граждан без помещения их в стационарные организации, а также снижает нагрузку на членов их семей, — отметил заместитель губернатора Андрей Пучков.
Всего в Ростовской области сейчас работают 15 дневных реабилитационных отделений. Они открыты на базе 13 муниципальных организаций и двух госучреждений в 11 территориях региона: в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Обливском и Ремонтненском районах.