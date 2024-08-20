Комфортные общественные пространства появятся в Ангарске по нацпроекту

В Ангарском округе благоустраивают сразу два общественных пространства. По федеральному и национальному проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Жилье и городская среда» преобразится территория в восьмом микрорайоне по улице Коминтерна. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Ангарска, уже провели работы по озеленению, запланировано расширение тротуара, обустройство брусчатой площади и монтаж освещения.