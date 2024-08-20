Комфортные общественные пространства появятся в Ангарске по нацпроекту

В Ангарском округе благоустраивают сразу два общественных пространства. По федеральному и национальному проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Жилье и городская среда» преобразится территория в восьмом микрорайоне по улице Коминтерна. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Ангарска, уже провели работы по озеленению, запланировано расширение тротуара, обустройство брусчатой площади и монтаж освещения.
— Среди необычных деталей — часы с подсветкой и оригинальный фонтан (вода будет струиться по гранитному камню). Также расширят остановочный карман, поскольку здесь проходит несколько маршрутов общественного транспорта. Впервые в Ангарске делают остановочный павильон с подогревом, — поделились в администрации.
Также на остановке в летний период будет работать кондиционер и всесезонный интернет. Проводится и благоустройство спуска к воде на набережной в городе нефтехимиков. В скором времени там появится удобная лестница и обустроят пирс.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на вакансии управляющего ипотечным бизнесом предлагают зарплату от 150 тысяч в месяц. Исследование провели специалисты одного из сервисов по подбору персонала и работы.