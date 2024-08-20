Блогера Алексея Поднебесного обвинили в развратных действиях в отношении школьницы

«Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения. В Питере у меня была другая девушка, с которой у меня были сексуальные отношения», — заявил блогер.