Биолог рассказал, когда побережье Азовского моря очистится от медуз.
На небывалое нашествие этих желеобразных существ в Азовском море пожаловались в соцсетях отдыхающие. Они скопились у берега и мешают купаться. Периодически волны выбрасывают медуз на берег.
Как сказал ТАСС завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук, их через Керченский пролив принесли штормы. При этом, по его словам, они покинут прибрежную зону в течение десяти дней, но это будет зависеть от их состояния и течения. Абрамчук добавил, что приносимая штормами численность медуз примерно одинакова каждый год.
Напомним, на пляже в Новороссийске выловили огромную синюю медузу.
«Я сначала не обращала внимания, предполагая, что это кусок синего целлофана. Но внимательные дети разглядели медузу. Вытащили это чудо на берег. Медуза напоминает наших черноморских корнеротов, плотная на ощупь. На воздухе она кажется не такой яркой, как в воде. Но все равно выглядит очень необычно», — рассказала нашедшая необычную медузу жительница Новороссийска.