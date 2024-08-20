Биолог рассказал, когда побережье Азовского моря очистится от медуз.

Как сказал ТАСС завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук, их через Керченский пролив принесли штормы. При этом, по его словам, они покинут прибрежную зону в течение десяти дней, но это будет зависеть от их состояния и течения. Абрамчук добавил, что приносимая штормами численность медуз примерно одинакова каждый год.