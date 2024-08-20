Проезд от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской открыт в Нижнем Новгороде

Движение транспорта на участке улицы Белинского от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской возобновлено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты».
Ограничения движения автомобилей от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской полностью сняли в связи с завершением на этом участке реконструкции трамвайных путей.
Ранее движение транспорта было возобновлено на пересечении улиц Белинского и Полтавской в Нижнем Новгороде.
Напомним, в Нижнем Новгороде открыли сквозной проезд по улице Ошарской около ТЮЗа.