«Фирма Мелодия» запустит завод по изготовлению виниловых пластинок

Проект стал возможен из-за «нового витка» роста спроса на винил, как пишут «Ведомости» со слов гендиректора Андрея Кричевского. Запуская завод по выпуску пластинок, «Фирма Мелодия» хочет предоставить «достойную альтернативу» артистам. На виниле планируют выпускать композиции не только из собственного каталога, но и на заказ.