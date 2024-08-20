«Фирма Мелодия» запустит завод по изготовлению виниловых пластинок

Старейший в России музыкальный лейбл «Фирма Мелодия» планирует открыть завод виниловых пластинок весной 2025 года в Новосибирске. На нем будут выпускать более 100 тысяч пластинок в год.
Проект стал возможен из-за «нового витка» роста спроса на винил, как пишут «Ведомости» со слов гендиректора Андрея Кричевского. Запуская завод по выпуску пластинок, «Фирма Мелодия» хочет предоставить «достойную альтернативу» артистам. На виниле планируют выпускать композиции не только из собственного каталога, но и на заказ.
Сейчас в России работает только один завод виниловых пластинок полного цикла — «Ультра продакшн».
«Фирма Мелодия» была основана в 1964 году. Вплоть до распада СССР она являлась единственной звукозаписывающей компанией в стране.