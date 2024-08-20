Скейт-парк площадью 1200 кв.м появился на улице Мончегорской в Нижнем Новгороде

По словам мэра, территория на ул. Мончегорской до благоустройства была заросшей и заброшенной. «Здесь рядом находится крупный жилой массив, в котором живёт много семей с детьми. Однако акцент на семейном отдыхе в рамках благоустройства этой территории начал делаться только недавно. Некоторое время назад мы открыли небольшую территорию с детской и спортивной площадками у дома № 33 по ул. Мончегорской, в этом году продолжили благоустройство на этой улице. Подрядчик расчистил площадку, сделал дорожки, поставил большой детский городок. По просьбе жителей здесь были устроены скейт-парк — самый большой после скейт-парка, расположенного в “Швейцарии”, — и зона для паркура. Отдыхающие не расходятся до позднего вечера», — сказал мэр.