Скейт-парк площадью 1200 кв.м появился на улице Мончегорской в Нижнем Новгороде

Это вторая по величине после парка «Швейцария» территория для занятий скейтбордингом в Нижнем Новгороде.
Площадка устроена с элементами трех видов сложности: начальный, средний и продвинутый. Вместе с жителями благоустройство нового общественного пространства, выполненного в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», проверил глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, территория на ул. Мончегорской до благоустройства была заросшей и заброшенной. «Здесь рядом находится крупный жилой массив, в котором живёт много семей с детьми. Однако акцент на семейном отдыхе в рамках благоустройства этой территории начал делаться только недавно. Некоторое время назад мы открыли небольшую территорию с детской и спортивной площадками у дома № 33 по ул. Мончегорской, в этом году продолжили благоустройство на этой улице. Подрядчик расчистил площадку, сделал дорожки, поставил большой детский городок. По просьбе жителей здесь были устроены скейт-парк — самый большой после скейт-парка, расположенного в “Швейцарии”, — и зона для паркура. Отдыхающие не расходятся до позднего вечера», — сказал мэр.
В Автозаводском районе это уже 26-е благоустроенное общественное пространство с 2017 года, отметил глава района Александр Нагин. «Благоустроенный ранее сквер у дома № 33 по ул. Мончегорская пользуется огромной популярностью у местных жителей всех возрастов. Взрослые неоднократно обращались с просьбой увеличить количество спортивных объектов в микрорайоне. На голосовании благоустройство территории поддержали почти 7 тысяч человек, затем активно обсуждали варианты наполнения сквера и утвердили концепцию, подготовленную проектной организацией на основе пожеланий жителей района», — сказал Александр Нагин.
Как сообщил представитель подрядной организации ООО «Автодорстрой» Алексей Ефремов, скейт-площадка построена по современным технологиям торкретированного бетона. «Бетонная смесь наносится под давлением сжатого воздуха, увеличивая прочность конструкции. Такая технология применяется при строительстве гидроэлектростанций», — отметил подрядчик.
Также в сквере устроена зона для паркура, детская игровая площадка с резиновым покрытием, высажены деревья и кустарники, установлено 43 опоры освещения. Общая площадь благоустроенной территории — 1,5 га.
Спортсмен-скейтбордист Георгий Курдюмов после сдачи объекта всё время проводит на новой скейт-площадке. «Отлично, что построили такую большую территорию, это что-то невероятное. Несомненно, это огромный вклад в развитие скейтбординга в Нижегородской области. Одним из плюсов этого парка является то, что он бетонный, а значит долговечный», — отметил он.
Местная жительница Александра Бессараб занимается скандинавской ходьбой в проекте «Спорт в каждый двор». «Раньше здесь была заброшенная, заросшая сорняками территория. А теперь для поклонников скандинавской ходьбы появилась еще одна площадка. У меня три внука, постоянно здесь гуляем», — поделилась нижегородка.
Всего в Автозаводском районе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 8 общественных пространств. Три из них — на ул. Космическая, Мончегорская, бул. Коноваленко — открыты, еще на четырех — в пос. Гнилицы, пос. Нагулино, пос. Мостоотряд, микрорайоне Доскино — идут работы по приемке. Благоустройство парка имени 777-летия города Нижнего Новгорода завершится в октябре 2024 года.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроят 29 общественных пространств. В августе в Нижнем Новгороде после благоустройства уже были открыты общественные пространства на ул. Космической в Автозаводском районе, на ул. Рябцева в Московском районе, на ул. Ильинской и в Касьяновском овраге в Нижегородском районе.