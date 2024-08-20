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Овощи в Ростовской области подорожали из-за аномальной жары

В Ростовской области зафиксировали изменение цен на овощи, яйца и молочную продукцию.

Источник: Комсомольская правда

Цены на овощи в Ростовской области повысились из-за аномальной жары, а также затрат предприятий на полив и удобрения. Такой вывод на основе данных за июль 2024 года сделали аналитики ЦБ.

Специалисты отметили рост стоимости огурцов и томатов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Отмечается, что инфляция в сегменте плодоовощной продукции по сравнению с прошлым июлем составила 19,67%.

Также в Центробанке зафиксировали повышение цен на подсолнечное и сливочное масло, молоко, сметану, творог. В то же время прирост стоимости яиц в регионе замедлился.

Добавим, общая годовая инфляция в Ростовской области за июль 2024 года увеличилась до 9,09% после 8,23% в июне. Это оказалось ниже, чем по стране (9,13%), но выше показателя в ЮФО (8,92%).