Овощи в Ростовской области подорожали из-за аномальной жары

Цены на овощи в Ростовской области повысились из-за аномальной жары, а также затрат предприятий на полив и удобрения. Такой вывод на основе данных за июль 2024 года сделали аналитики ЦБ.
Специалисты отметили рост стоимости огурцов и томатов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Отмечается, что инфляция в сегменте плодоовощной продукции по сравнению с прошлым июлем составила 19,67%.
Также в Центробанке зафиксировали повышение цен на подсолнечное и сливочное масло, молоко, сметану, творог. В то же время прирост стоимости яиц в регионе замедлился.
Добавим, общая годовая инфляция в Ростовской области за июль 2024 года увеличилась до 9,09% после 8,23% в июне. Это оказалось ниже, чем по стране (9,13%), но выше показателя в ЮФО (8,92%).