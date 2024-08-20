На белорусско-польской границе рекордная очередь из автобусов. Сколько?

Такой очереди ранее еще не фиксировалось.
Из-за длительного прохождения границы перевозчики переносят сроки выполнения рейсов, и просят пассажиров относиться «с пониманием в сложившейся ситуации».
Между тем, на белорусско-литовской границе после коллапса, произошедшего в конце июля — начале августа, график прохождения автобусов нормализовался. На «Каменном логе», самом популярном у автобусов погранпереходе, очереди с белорусской стороны нет.
После введения запрета Латвией и Литвой на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами, польское направление является самым загруженным и для такого транспорта. Во вторник днем въезда в ЕС в ПП «Брест» ожидали 560−580 легковых авто.
В МИД Беларуси называют ситуацию на границе с ЕС издевательством над людьми.
«Наши соседи закрывают пункты пропуска, вводя все больше ограничений. Достаточно вспомнить, что с июня 2024 года литовские таможенники конфисковывают у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран, включая детей, продукты питания, лекарства и другие товары для личного пользования при въезде в Литву или транзите через литовскую территорию. К провозу разрешены только 0,5 литра питьевой воды и только в открытой упаковке», — говорится в сообщении МИД.
«Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Беларусью, что вынуждает людей простаивать в длиннейших очередях», — заметили в МИД.
В ведомстве также констатировали, что «грузоперевозки практически остановлены». Сотни большегрузов, в том числе доставляющих гуманитарный груз, не могут доставить его в срок.
Сокращаются также рейсовые маршруты для перевозки людей. «Например, на конец 2023 года с Литвой было 45 маршрутов, перевезено около 450 тыс. человек, на август 2024 года осталось 40 маршрутов, из которых до конца года Литва планирует оставить лишь 29. То есть к концу 2024 года сократится количество маршрутов на 35%, пострадает около 150 тысяч человек», — сообщили в МИД.