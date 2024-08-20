На белорусско-польской границе рекордная очередь из автобусов. Сколько?

Сокращаются также рейсовые маршруты для перевозки людей. «Например, на конец 2023 года с Литвой было 45 маршрутов, перевезено около 450 тыс. человек, на август 2024 года осталось 40 маршрутов, из которых до конца года Литва планирует оставить лишь 29. То есть к концу 2024 года сократится количество маршрутов на 35%, пострадает около 150 тысяч человек», — сообщили в МИД.