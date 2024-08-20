Власти Пролетарского района поблагодарили неравнодушных за помощь спасателям

— Администрация Пролетарского района выражает огромную благодарность всем неравнодушным жителям за оказанную помощь спасателям, кто участвует в пожаре, а также медперсоналу города и области за оказанную помощь спасателям, получивших ожоги в борьбе с огнем, — отметили власти района.