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Власти Пролетарского района поблагодарили неравнодушных за помощь спасателям

Администрация Пролетарского района: Спасатели выполняют работу в сложнейших условиях.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Пролетарского района Ростовской области поблагодарила неравнодушных местных жителей, которые помогают спасателям, задействованным в тушении пожара на промскладах. Соответствующая запись появилась на странице ведомства в соцсетях.

— Администрация Пролетарского района выражает огромную благодарность всем неравнодушным жителям за оказанную помощь спасателям, кто участвует в пожаре, а также медперсоналу города и области за оказанную помощь спасателям, получивших ожоги в борьбе с огнем, — отметили власти района.

Напомним, что 18 августа после ночной атаки БПЛА в Пролетарске загорелись склады с топливом. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал 41 пожарный. Госпитализировали 18 из них, из которых пятеро оказались в реанимации.