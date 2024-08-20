Власти Пролетарского района поблагодарили неравнодушных за помощь спасателям

Администрация Пролетарского района Ростовской области поблагодарила неравнодушных местных жителей, которые помогают спасателям, задействованным в тушении пожара на промскладах. Соответствующая запись появилась на странице ведомства в соцсетях.
— Администрация Пролетарского района выражает огромную благодарность всем неравнодушным жителям за оказанную помощь спасателям, кто участвует в пожаре, а также медперсоналу города и области за оказанную помощь спасателям, получивших ожоги в борьбе с огнем, — отметили власти района.
Напомним, что 18 августа после ночной атаки БПЛА в Пролетарске загорелись склады с топливом. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал 41 пожарный. Госпитализировали 18 из них, из которых пятеро оказались в реанимации.