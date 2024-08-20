Путин: трагедия в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти РФ

«Эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Ну, а для тех, кто пострадал, для вас, для ваших семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — это будет раной, кровоточащей всю жизнь», — сказал президент, добавив, что соболезнует.
«Ужасный террористический акт, который унес жизни 334 человек. Трудно себе это даже представить. У нас в народе иногда говорят такие слова: “Врагу не пожелаешь”, — подчеркнул он.
Путин напомнил, что в течение последних двадцати лет власти всячески старались помочь Беслану, была разработана программа поддержки как самого города и людей, которые здесь проживают, так и Северной Осетии в целом. «Безусловно, будем это продолжать», — заверил он.
Тем не менее президент заметил, что есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного внимания, в частности, касаются санаторно-курортного лечения. Одна из таких проблем заключается в том, что женщины, у которых есть маленькие дети зачастую не могут воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение, так как их дети не пользуются таким правом, а оставить их не с кем. Путин предложил участницам встречи высказать свои соображения и пожелания.