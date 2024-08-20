Путин: трагедия в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти РФ

Тем не менее президент заметил, что есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного внимания, в частности, касаются санаторно-курортного лечения. Одна из таких проблем заключается в том, что женщины, у которых есть маленькие дети зачастую не могут воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение, так как их дети не пользуются таким правом, а оставить их не с кем. Путин предложил участницам встречи высказать свои соображения и пожелания.