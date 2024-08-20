Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата

Предыдущая версия устава ЭПЦ была принята в 2012 году. Согласно ему, официальное наименование Церкви — «Эстонская православная церковь Московского патриархата». Также там сказано, что ЭПЦ МП является самоуправляемой местной Церковью в Эстонии, состоящей в канонической юрисдикции Московского патриархата, через который осуществляется ее вероучительное единство и каноническое общение с другими поместными православными церквами. При этом ЭПЦ МП является самостоятельной в церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительных и церковно-гражданских делах.