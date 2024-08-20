Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата

Ранее глава МВД Эстонии заявлял, что цель властей страны — «положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве».
«Собор принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название Церкви на “Эстонская православная церковь”, дарованное томосом святейшего патриарха Алексия II», — говорится в сообщении.
Также, указывается в сообщении, собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся «найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия».
По данным на сайте РПЦ, Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления томосом святителя Тихона, патриарха всероссийского, в 1920 году, что было подтверждено томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.
Предыдущая версия устава ЭПЦ была принята в 2012 году. Согласно ему, официальное наименование Церкви — «Эстонская православная церковь Московского патриархата». Также там сказано, что ЭПЦ МП является самоуправляемой местной Церковью в Эстонии, состоящей в канонической юрисдикции Московского патриархата, через который осуществляется ее вероучительное единство и каноническое общение с другими поместными православными церквами. При этом ЭПЦ МП является самостоятельной в церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительных и церковно-гражданских делах.
Кроме ЭПЦ на территории Эстонии существуют другая церковная юрисдикция — Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. При этом Эстония — исторически часть канонической территории Русской церкви.