Благоустройство Мещерского бульвара завершилось в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство Мещерского бульвара — здесь появились игровые площадки, столы для настольного тенниса и 2,5 км пешеходных и велодорожек. Результаты работ вместе с жителями проверил мэр Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба городской администрации.
Благоустройство было выполнено по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда» и учитывало мнение местных жителей.
«Места для участия в проекте ФКГС выбирают сами нижегородцы, они же решают, что и как должно быть сделано на общественном пространстве: какие элементы будут установлены, какая будет планировка, — сообщил глава города. — На бульваре не было нормального асфальта и брусчатки, отсутствовало освещение, лавочки и урны. Сейчас из транзитной зоны мы сделали полноценное пространство для отдыха. Там уже гуляет множество людей, в том числе с маленькими детьми, для которых установлены современные игровые площадки».
По словам и.о. главы Канавинского района Александра Вовненко добавил, благоустроенная зона будет удобна и для пеших, и для велосипедных прогулок. В рамках озеленения подрядчик высадил больше 70 деревьев и 1700 многолетних кустарников, а также заменил освещение и установил урны из прочного композитного материала, не требующего дополнительной покраски.
Местные жители уже с удовольствием гуляют по обновленному пространству.
«У меня внуки прoсто в восторге, особенно им понравились неoбычные круглые качели — они все уже попрoбовали. Все здоровo», — говорит местная жительница Елена Данилова.
В целом в 2024 году в Канавинском районе по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивают четыре общественных пространства, три из них уже открыты, завершаются работы на территории в границах улиц Советская — Марата — Ивана Романова.