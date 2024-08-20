Благоустройство Мещерского бульвара завершилось в Нижнем Новгороде

«Места для участия в проекте ФКГС выбирают сами нижегородцы, они же решают, что и как должно быть сделано на общественном пространстве: какие элементы будут установлены, какая будет планировка, — сообщил глава города. — На бульваре не было нормального асфальта и брусчатки, отсутствовало освещение, лавочки и урны. Сейчас из транзитной зоны мы сделали полноценное пространство для отдыха. Там уже гуляет множество людей, в том числе с маленькими детьми, для которых установлены современные игровые площадки».