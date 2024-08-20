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За месяц в Калининграде нашли еще 37 брошенных автомобилей

Один из них владелец решил поставить на ход.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии председатель комитета муниципального контроля администрации Денис Белозеров подвел итоги работы за неполный месяц. В частности, с 13 июня по 9 августа инспекторы нашли в Калининграде 37 автомобилей, имеющих признаки брошенных.

Семь машин собственники убрали добровольно, еще две переместят до конца месяца. Один автомобиль хозяин решил поставить на ход и после визита проверяющих привел машину в нормальное состояние.

По остальным 27 транспортным средствам, как сообщает пресс-служба мэрии, пока не истек срок добровольного перемещения.