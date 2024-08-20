Последние новости к вечеру 20 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 августа 2024 года.
Минобороны создало группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»
За работу группировок в министерстве отвечает координационный совет по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей.
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Последнее расширение организации произошло 1 января 2024 года, сейчас в нее входят: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР.
Путин провел встречу с матерями Беслана
20 августа президент впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу в Беслане. Спортзал, где захватчики удерживали детей, сохранен в первоначальном состоянии. На стенах этого помещения размещены фотографии тех, кто погиб в те дни.
Американская ЧВК выложила фото наемников из Курской области
Участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область РФ доказывает вовлеченность США как непосредственного участника конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью, заявил МИД РФ.
Главный газовый конкурент России заметно нарастил добычу
Норвегия, считающаяся главным газовым конкурентом России на европейском энергетическом рынке, нарастила добычу природного топлива на 10,8 процента в июле.