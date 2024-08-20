Аэропорты Узбекистана усилили контроль из-за риска завоза оспы обезьян

Как сообщает Uzbekistan Airports, меры разработаны на основании письма главного государственного санитарного врача Узбекистана.
В частности, совместно с Центром санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах гражданской авиации 20 — 21 августа запланированы семинары для медицинских работников аэропортов по этиологии, клинике, эпидемиологии, диагностике и профилактике оспы обезьян.
Кроме того, санитарно-карантинной службой на постоянной основе в аэропортах устанавливаются тепловизоры, дистанционно определяющие пассажиров с высокой температурой.
В компании заверили, что новый штамм данного заболевания распространяется в основном в странах Африки, несвязанных прямым авиасообщением с Узбекистаном.
Напомним, накануне Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщил о принимаемых в стране мерах по раннему выявлению оспы обезьян среди населения и предотвращению ее распространения.
Отметим, от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику недуга.
У заболевшего может быть лихорадка, сильная головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов. Через 1−3 дня — высыпания на коже.