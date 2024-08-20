Аэропорты Узбекистана усилили контроль из-за риска завоза оспы обезьян

В частности, совместно с Центром санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах гражданской авиации 20 — 21 августа запланированы семинары для медицинских работников аэропортов по этиологии, клинике, эпидемиологии, диагностике и профилактике оспы обезьян.

Также во всех международных аэропортах республики усилена санитарная и разъяснительная работа с сотрудниками, направленная на профилактику заболевания оспы обезьян. Работникам аэропортов предоставляется информация о данном заболевании, при этом разъясняется, как визуально проявляются симптомы болезни.