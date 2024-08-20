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Аэропорты Узбекистана усилили контроль из-за риска завоза оспы обезьян

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В аэропортах Узбекистана проводится ряд мероприятий санитарно-карантинного характера из-за риска завоза оспы обезьян в страну, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Uzbekistan Airports

Как сообщает Uzbekistan Airports, меры разработаны на основании письма главного государственного санитарного врача Узбекистана.

В частности, совместно с Центром санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах гражданской авиации 20 — 21 августа запланированы семинары для медицинских работников аэропортов по этиологии, клинике, эпидемиологии, диагностике и профилактике оспы обезьян.

Также во всех международных аэропортах республики усилена санитарная и разъяснительная работа с сотрудниками, направленная на профилактику заболевания оспы обезьян. Работникам аэропортов предоставляется информация о данном заболевании, при этом разъясняется, как визуально проявляются симптомы болезни.

Кроме того, санитарно-карантинной службой на постоянной основе в аэропортах устанавливаются тепловизоры, дистанционно определяющие пассажиров с высокой температурой.

В компании заверили, что новый штамм данного заболевания распространяется в основном в странах Африки, несвязанных прямым авиасообщением с Узбекистаном.

Напомним, накануне Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщил о принимаемых в стране мерах по раннему выявлению оспы обезьян среди населения и предотвращению ее распространения.

Отметим, от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику недуга.

У заболевшего может быть лихорадка, сильная головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов. Через 1−3 дня — высыпания на коже.