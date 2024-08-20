В Шолоховском районе зафиксировали рост летальных исходов от инсультов

Согласно опубликованной информации, в одной из больниц Шолоховского района зафиксировали рост летальных исходов от инсультов. По этому факту была проведена внеплановая проверка. Специалисты установили несоблюдения порядка маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в региональный сосудистый центр. Все материалы направили в суд.