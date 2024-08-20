ГАИ напомнила правила безопасной перевозки пассажиров

Во избежание несчастных случаев пассажир обязан: осуществлять посадку (высадку) только после полной остановки автомобиля с посадочной площадки, тротуара или обочины; быть пристегнутым при движении; соблюдать меры безопасности, предусмотренные конструкцией транспортного средства. Пассажир не должен отвлекать водителя от управления транспортным средством и во время движения ни в коем случае нельзя открывать двери транспортного средства.



В случае нарушения этих предписаний, в соответствии с законодательными актами, к водителю и пассажиру может быть применено административное взыскание в виде штрафа в размере от 0,5 до 10 базовых величин.