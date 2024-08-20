На подъезде к Ангарску завершается ремонт трассы Р-255

— На сегодня есть замечания в части установки дорожных знаков, переноса пешеходного перехода. Также необходимо покрасить ограждения. Поручил специалистам Комитета по благоустройству и дорожной деятельности в следующем году рассмотреть возможность устройства дорожки от остановки к Еловскому пруду, чтобы люди не ходили по дороге. В целом к качеству ремонта нареканий нет, — отметил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.