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На подъезде к Ангарску завершается ремонт трассы Р-255

На участке обновили асфальтовое покрытие.

Источник: Комсомольская правда

На финишную прямую вышли работы на участке автодороги на подъезде к Ангарску. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города ремонт провели от федеральной трассы Р-255 до улицы Преображенской. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а их протяженность составила 3,5 километра.

— На сегодня есть замечания в части установки дорожных знаков, переноса пешеходного перехода. Также необходимо покрасить ограждения. Поручил специалистам Комитета по благоустройству и дорожной деятельности в следующем году рассмотреть возможность устройства дорожки от остановки к Еловскому пруду, чтобы люди не ходили по дороге. В целом к качеству ремонта нареканий нет, — отметил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

За текущий год по национальному проекту в городе нефтехимиков проводят работы на шести участках суммарной протяженностью 13 километров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском округе скоро появятся два новых благоустроенных общественных пространств. Речь идет о сквере в восьмом микрорайоне и спуску к воде на набережной.