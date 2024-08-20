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Глава СК России разберется в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Отчет о расследовании смерти ребенка в больнице Ростовской области потребовал глава СК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Ход расследования смерти ребенка в больнице Ростовской области вновь взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства обратил внимание на ситуацию после обращения, поступившего на его имя.

— В соцмедиа опубликовано повторное обращение отца ребенка к председателю СК России. Мужчина опасается прекращения следствия в связи с истечением срока давности, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Житель Ростовской области, записавший видео, боится, что виновные не понесут наказания, также он недоволен действиями сотрудников морга. Известно, что ранее в связи с гибелью ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).

Напомним, в мае 2024 года отец умершего малютки обратился в СК с просьбой о повторной экспертизе и дополнительном расследовании. Тогда мужчина заявил, что, по его мнению, медики допустили ошибку и назначили препарат, усугубивший состояние маленького пациента.