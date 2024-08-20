Глава СК России разберется в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Напомним, в мае 2024 года отец умершего малютки обратился в СК с просьбой о повторной экспертизе и дополнительном расследовании. Тогда мужчина заявил, что, по его мнению, медики допустили ошибку и назначили препарат, усугубивший состояние маленького пациента.