Глава СК России разберется в смерти ребенка в больнице Ростовской области

Ход расследования смерти ребенка в больнице Ростовской области вновь взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства обратил внимание на ситуацию после обращения, поступившего на его имя.
— В соцмедиа опубликовано повторное обращение отца ребенка к председателю СК России. Мужчина опасается прекращения следствия в связи с истечением срока давности, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.
Житель Ростовской области, записавший видео, боится, что виновные не понесут наказания, также он недоволен действиями сотрудников морга. Известно, что ранее в связи с гибелью ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).
Напомним, в мае 2024 года отец умершего малютки обратился в СК с просьбой о повторной экспертизе и дополнительном расследовании. Тогда мужчина заявил, что, по его мнению, медики допустили ошибку и назначили препарат, усугубивший состояние маленького пациента.