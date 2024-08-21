День в истории 21 августа: что произошло в эту дату

В этот день в 1943 году постановлением Совнаркома и ЦК РКП (б) в Советском Союзе был дан старт образованию суворовских и нахимовских училищ по всей стране. Решение о создании военных училищ для детей принималось в год перелома Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Тогда осталось множество разрушенных городов и сел, тысячи детей потеряли родителей. Забота о сиротах и легла в основу специального постановления о создании суворовских военных училищ. Была поставлена задача дать детям, оставшимся без родителей, воспитание и образование, а также подготовить их к военной службе. Училища назвали в честь полководца Александра Суворова, который у военных считается образцом доблести и служения во благо Отечества.