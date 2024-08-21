День в истории 21 августа: что произошло в эту дату

Похищение «Моны Лизы», создание первых суворовских училищ, День офицера России и другие памятные события, которые происходили в разные годы 21 августа.
День офицера России
Ежегодно 21 августа отмечается День офицера России. Праздник объединяет командный состав всех силовых структур страны, поэтому его датой выбрали день накануне Дня Государственного флага Российской Федерации.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
21 августа, начиная с 2017 года, в мире отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы воздать должное жертвам терроризма и всем кто так или иначе от него пострадал.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма был создан для того, чтобы привлечь внимание правительств и широкой общественности к важности долгосрочной физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации лиц, пострадавших от терроризма. Одна из главных обязанностей государств — поддержка жертв терроризма, защита их прав и борьба за то, чтобы голоса пострадавших от террористических актов были услышаны. Игнорирование прав жертв терроризма — один из факторов, снижающих эффективность борьбы с терроризмом в общемировом масштабе.
Первое подробное описание коалы
21 августа 1803 года на страницах австралийской Sydney Gazette было дано первое подробное описание коалы. Именно тогда мир впервые узнал об этом интересном зверьке. Живой коала был пойман в июне 1803 года к югу от Сиднея. Хотя это древнее семейство сумчатых, обитающее в Австралии, появилось на Земле около 15 млн лет назад.
Тогда специалисты удивились, как зверька не заметил Джеймс Кук, который за 30 лет до этого описания открыл восточное побережье Австралии. Местные жители называли этих медведей «куллавайн». А слово «коала» на языке племен Нового Южного Уэльса означает «не пить». Дело в том, что коала практически не пьет, получая влагу из зеленых листьев на деревьях.
Сегодня о коалах известно многое. Например, то, что они ведут очень размеренный образ жизни. Активны бывают не более двух часов в сутки, а все остальное время дремлют.
Похищение «Моны Лизы»
В 1911 году в этот день в Лувре произошла невероятная кража: была похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», известная также как «Мона Лиза». Это преступление вошло в историю как ограбление века.
Исчезновение картины обнаружил один из сотрудников музея лишь на следующее утро. В тот же день полиция Франции развернула масштабные поиски похитителя мирового шедевра. Найти преступника удалось лишь через два года: им оказался итальянец Винченцо Перуджа, который незадолго до происшествия устроился в музей сезонным рабочим.
Винченцо Перуджа не отрицал своей вины и признался в том, что совершил кражу с единственной целью — восстановление исторической справедливости. Он хотел вернуть итальянцам то, что принадлежало им по праву. Его приговорили к одному году заключения. «Мону Лизу» еще полгода выставляли в музеях Италии, а затем вернули во Францию.
Создание суворовских училищ
В этот день в 1943 году постановлением Совнаркома и ЦК РКП (б) в Советском Союзе был дан старт образованию суворовских и нахимовских училищ по всей стране. Решение о создании военных училищ для детей принималось в год перелома Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Тогда осталось множество разрушенных городов и сел, тысячи детей потеряли родителей. Забота о сиротах и легла в основу специального постановления о создании суворовских военных училищ. Была поставлена задача дать детям, оставшимся без родителей, воспитание и образование, а также подготовить их к военной службе. Училища назвали в честь полководца Александра Суворова, который у военных считается образцом доблести и служения во благо Отечества.
На первом этапе в СССР было создано девять суворовских училищ со сроком обучения семь лет. Вслед за тем были созданы три нахимовских
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