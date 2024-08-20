Как носить кокошник

По мнению Мартыновой, начинать носить кокошник нужно по праздникам или на светские выходы — в театр, на выставку или в гости. А уже привыкнув, можно вводить их и в повседневный гардероб. Кстати, дизайнер доходчиво объяснила разницу между кокошником и простым ободком. «Кокошник — просто потому, что именно так называется головной убор этого типа: когда он одновременно обрамляет лицо (а не сидит горизонтально, как корона) и при этом прилегает к голове ребром (а не всей плоскостью — как ободок)», — написала она.