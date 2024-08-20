На Южном Урале за год выявили более 1200 случаев рака легких

Более 1200 случаев рака легких выявили за прошлый год в Челябинской области. На первой стадии заболевание обнаружено у 16,7% пациентов, на второй — у 6,8%, на третьей — у 27%, а на четвертой — у 49%. Об сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минздрав.