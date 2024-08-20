На Южном Урале за год выявили более 1200 случаев рака легких

Более 1200 случаев рака легких выявили за прошлый год в Челябинской области. На первой стадии заболевание обнаружено у 16,7% пациентов, на второй — у 6,8%, на третьей — у 27%, а на четвертой — у 49%. Об сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минздрав.
— Рак легких занимает на Южном Урале пятое место среди онкологических заболеваний. В прошлом году этот диагноз поставили 1243 жителям Челябинской области, — уточнили информагентству в ведомстве.
Самыми распространенными причинами рака легких являются курение, наследственность и хронические болезни. Врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение.