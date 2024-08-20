K-pop-группа FIFTY FIFTY представила видео с новыми участницами

FIFTY FIFTY выпустили специальный клип, в котором исполнили каверы на песни We Don’t Talk Anymore Чарли Пута и Secondary Option исполнительницы leejean. Девушки впервые показали, как поют вместе в новом составе.
К первоначальной участнице группы Кине присоединились новые — Шанель, Йевон, Хана и Афина.
FIFTY FIFTY готовятся выпустить мини-альбом в новом составе 20 сентября, как сообщает Soompi.
Бышие участницы группы Сэна, Аран и Шио начали работу с новым лейблом MASSIVE E&C от компании IOK Company.