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K-pop-группа FIFTY FIFTY представила видео с новыми участницами

FIFTY FIFTY выпустили специальный клип, в котором исполнили каверы на песни We Don’t Talk Anymore Чарли Пута и Secondary Option исполнительницы leejean. Девушки впервые показали, как поют вместе в новом составе.

Источник: Звук

FIFTY FIFTY выпустили специальный клип, в котором исполнили каверы на песни We Don’t Talk Anymore Чарли Пута и Secondary Option исполнительницы leejean. Девушки впервые показали, как поют вместе в новом составе.

К первоначальной участнице группы Кине присоединились новые — Шанель, Йевон, Хана и Афина.

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Бышие участницы группы Сэна, Аран и Шио начали работу с новым лейблом MASSIVE E&C от компании IOK Company.