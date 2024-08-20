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Аркаим: загадка древнего поселения «страны городов»

По оценкам археологов, возраст Аркаима — древнего поселения на территории Южного Урала — составляет около 4 тысяч лет. Его обнаружили случайно, и ученые до сих пор бьются над множеством загадок, найденных при раскопках.

Сегодня Аркаим — одна из главных визитных карточек Челябинской области, место притяжения ученых, туристов и любопытствующих. Он входит в состав историко-археологического музея-заповедника и считается центральным объектом «страны городов» — местности, где были найдены древние городища синташтинской культуры эпохи средней бронзы.

Поселение было случайно открыто в 1987 году при попытке строительства водохранилища. И хотя его активное изучение началось почти сразу, территория до сих пор не исследована полностью: древний город умеет хранить свои секреты.

Видео: Анна Волченкова
Текст: Валерия Соловьева, Борис Разумовский

Команда медиаэкспедиции Новостей Mail благодарит начальника экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Валентину Милованову за знакомство с Аркаимом.

Экспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.

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