Аркаим: загадка древнего поселения «страны городов»

Сегодня Аркаим — одна из главных визитных карточек Челябинской области, место притяжения ученых, туристов и любопытствующих. Он входит в состав историко-археологического музея-заповедника и считается центральным объектом «страны городов» — местности, где были найдены древние городища синташтинской культуры эпохи средней бронзы.
Поселение было случайно открыто в 1987 году при попытке строительства водохранилища. И хотя его активное изучение началось почти сразу, территория до сих пор не исследована полностью: древний город умеет хранить свои секреты.
Видео: Анна Волченкова
Текст: Валерия Соловьева, Борис Разумовский
Команда медиаэкспедиции Новостей Mail благодарит начальника экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Валентину Милованову за знакомство с Аркаимом.
Экспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.