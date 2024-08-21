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В Кубке России по футболу «Амкар» победил «Уралец-ТС»

Пермский «Амкар» вышел в следующую стадию Кубка России «Путь регионов».

Источник: Соцсети

Пермский «Амкар» успешно стартовал в Кубке России по футболу «Путь регионов». На стадии 1/256 финала пермяки в Нижнем Тагиле победили «Уралец-ТС».

Судьбу кубковой встречи решили послематчевые пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первым на 21-й мин. после точного удара Данила Ахатова отличился «Амкар». До перерыва хозяева сравняли счет — отличился бывший нападающий пермяков Александр Подбельцев.

В серии пенальти точнее оказались гости — 5:4. Победный удар нанес Андрей Придюк.

В первом раунде «Уралец-ТС» победил «Ильпар» из Ильинского.

Соперник «Амкар» по 1/64 пока неизвестен. Матчи третьего раунда Кубка России «Путь регионов» пройдут 3—5 сентября. (6+).

Пермский «Амкар» сохранил лидерство в чемпионате. Наши футболисты победили нижегородскую команду «Пари НН-2».

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