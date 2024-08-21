В Кубке России по футболу «Амкар» победил «Уралец-ТС»

Пермский «Амкар» успешно стартовал в Кубке России по футболу «Путь регионов». На стадии 1/256 финала пермяки в Нижнем Тагиле победили «Уралец-ТС».
Судьбу кубковой встречи решили послематчевые пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первым на 21-й мин. после точного удара Данила Ахатова отличился «Амкар». До перерыва хозяева сравняли счет — отличился бывший нападающий пермяков Александр Подбельцев.
В серии пенальти точнее оказались гости — 5:4. Победный удар нанес Андрей Придюк.
В первом раунде «Уралец-ТС» победил «Ильпар» из Ильинского.
Соперник «Амкар» по 1/64 пока неизвестен. Матчи третьего раунда Кубка России «Путь регионов» пройдут
Пермский «Амкар» сохранил лидерство в чемпионате. Наши футболисты победили нижегородскую команду «Пари НН-2».