В Кубке России по футболу «Амкар» победил «Уралец-ТС»

Судьбу кубковой встречи решили послематчевые пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первым на 21-й мин. после точного удара Данила Ахатова отличился «Амкар». До перерыва хозяева сравняли счет — отличился бывший нападающий пермяков Александр Подбельцев.