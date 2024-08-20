СК проверит полицейских после задержания общественников в Петербурге

По информации «Интерфакса», накануне на Комендантском проспекте возник конфликт, вызванный конкуренцией в сфере такси с участием мигрантов. Прибывшие на место происшествия полицейские необоснованно задержали активистов, которые пришли выяснить причины, по которым группа приезжих препятствует работе местных таксистов, предполагают следственные органы.