Лев Лещенко не будет выступать на Дальнем Востоке из-за проблем со здоровьем

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что будет продолжать свою концертную деятельность, но внесет некоторые ограничения, потому что ему уже тяжело ездить на дальние расстояния.
Лещенко отказался от концертов на Сахалине и Камчатке, как сообщает издательство «Газета.RU».
Пока есть возможность и интерес какой-то, я потихонечку буду работать. Я не буду ездить на Сахалин и Камчатку, уже тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни.
Лев Лещенко
певец.
Ранее этим летом Лев Лещенко рассказал, с кем из зарубежных музыкантов хотел бы поработать.