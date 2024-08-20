Курские власти ограничили продажу алкоголя в Курчатове

Ограничения на продажу алкоголя действуют в соседней с Курской Белгородской области. В конце 2022 года власти ограничили торговлю спиртным до пяти часов в день в нескольких приграничных муниципалитетах региона. В апреле список населенных пунктов расширился. Согласно принятым в этом году правилам, в крупном приграничном городе Шебекино алкоголь можно купить с 11 до 16 часов.