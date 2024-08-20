Курские власти ограничили продажу алкоголя в Курчатове

Ранее розничную продажу алкоголя полностью запретили на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов и в городе Льгове. «Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с действием на территории Курской области режима КТО», — объяснил в своем Telegram-канале Смирнов.
Ограничения на продажу алкоголя действуют в соседней с Курской Белгородской области. В конце 2022 года власти ограничили торговлю спиртным до пяти часов в день в нескольких приграничных муниципалитетах региона. В апреле список населенных пунктов расширился. Согласно принятым в этом году правилам, в крупном приграничном городе Шебекино алкоголь можно купить с 11 до 16 часов.
В Курской области с 6 августа идут бои с вооруженными силами Украины. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. Сегодня, 20 августа, над Курской областью были сбиты две украинские ракеты и несколько беспилотников.