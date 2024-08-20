В Дагестане полицейского задержали по делу о смерти бойца СВО

На кадрах стражи порядка доставляют Джабраилова в отдел. Джабраилов, по всей видимости, ведет себя неадекватно, падает с сидений на пол. Полицейские пытаются его усадить, дают попить воды. Один из сотрудников полиции удерживает мужчину на полу, но тот вырывается. Тогда полицейский давит ему коленями на спину и бьет по голове сначала рукой, потом коленом. Затем на помощь приходят другие полицейские, они встают ногами на ноги Джабраилова и бьют его электрошокером. С буйным жителем Махачкалы, лежащем на полу, одновременно пытаются справиться пять стражей порядка. После попыток усмирить Джабраилова полицейские его отпускают, но он лежит без движения. Один из сотрудников льет воду на голову задержанного. Затем в комнате появляются врачи.