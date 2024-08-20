Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пятигорске мэр пообещал миллион за информацию о поджигателе горы Машук

Неизвестный поджег надпись «Пятигорск» 19 августа.
Источник: Комсомольская правда

В Пятигорске сити-менеджер пообещал миллион за информацию о поджигателе горы Машук. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Согласно опубликованной информации, неизвестный поджег гору Машук, где находилась надпись «Пятигорск». Огонь за считанные минуты охватил порядка 500 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за час. Устроивших пожар сейчас разыскивают правоохранители.

— Конечно, хотелось бы найти и поджигателей. Ко мне обратился один из предпринимателей города, который предложил вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет установить их личности, — прокомментировал глава Пятигорска.