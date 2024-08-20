В Пятигорске мэр пообещал миллион за информацию о поджигателе горы Машук

В Пятигорске сити-менеджер пообещал миллион за информацию о поджигателе горы Машук. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Согласно опубликованной информации, неизвестный поджег гору Машук, где находилась надпись «Пятигорск». Огонь за считанные минуты охватил порядка 500 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за час. Устроивших пожар сейчас разыскивают правоохранители.
— Конечно, хотелось бы найти и поджигателей. Ко мне обратился один из предпринимателей города, который предложил вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет установить их личности, — прокомментировал глава Пятигорска.