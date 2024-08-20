В Таганроге произошел еще один инцидент с избиением подростка

В Таганроге второй раз за двое суток произошел случай избиения подростков. О повторном инциденте на Каменной лестнице сообщил глава приморского города. Андрей Фатеев опубликовал информацию 20 августа на своей странице в соцсетях.
По словам мэра, обстоятельства произошедшего уже выясняют. Полиция устанавливает личности подростков, которые избили школьницу.
Ранее в региональном ГУ МВД заявили, что начали проверку по публикациям в СМИ о жестоком видео. В ролике школьницы унижали, избивали и пытались раздеть на камеру свою сверстницу. Предположительно, девочки-подростки набросились на другую из-за ревности к парню.