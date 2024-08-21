Кубанские школы примут около ста детей из Курской области

«На самом деле организованного выезда к нам нет. Это больше частный, человеческий характер, у кого-то родственники близкие (на Кубани — ред.). Это небольшая численность детей, порядка до 100… Если будет ситуация нестандартная, мы всегда готовы, потому что край приграничный, мы находимся в желтой зоне. Повторюсь, с нашим гостеприимством мы всегда готовы помогать всем, кто нуждается», — сказала Воробьева на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готовы ли школы Кубани принять из Курской области эвакуированных детей.