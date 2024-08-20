СК РФ проверит оперативность следователей в деле о таганрогских троллейбусах

Глава СК РФ дал ряд поручений по уголовному делу о нарушениях в транспортной инфраструктуре в Таганроге. В приемной Председателя СК России появилось обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств разрушения троллейбусной инфраструктуры в приморском городе. В сообщении говорится, что в Таганроге экологически чистый транспорт заменен на коммерческие автобусы, которые наносят вред окружающей среде.
— Троллейбусные маршруты были фактически ликвидированы, а единственное в городе муниципальное транспортное предприятие передано в собственность частному лицу. Многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли, — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что до этого сложившаяся ситуация была поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Кроме того, с мая этого года проводилась процессуальная проверка, а в июле возбудили уголовное дело. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.