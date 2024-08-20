СК РФ проверит оперативность следователей в деле о таганрогских троллейбусах

Отметим, что до этого сложившаяся ситуация была поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Кроме того, с мая этого года проводилась процессуальная проверка, а в июле возбудили уголовное дело. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.