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Какой сегодня день: 21 августа

Этот день является 234-м в григорианском календаре. До конца года остается 132 дня.

Знаете ли вы, что 21 августа 1803 года австралийская газета «Sydney Gazette» впервые в мире дала подробное описание коалы? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 21 августа

В 1841 году Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В 1902 году был основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс».

В 1932 году в Венеции завершился первый международный кинофестиваль.

21 августа отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Кто родился 21 августа

Скрипичный мастер Джузеппе Гварнери (1698−1744).

Писатель Леонид Андреев (1871−1919).

Художник Обри Бердслей (1872−1898).

Британская принцесса Маргарет (1930−2002).

Поэт Юрий Энтин (1935).

Бас-гитарист рок-группы «Deep Purple» Гленн Хьюз (1952).

Актриса Кэрри-Энн Мосс (1967).

Вокалист «System of a Down» Серж Танкян (1967).

Сооснователь Google Сергей Брин (1973).

Боксер Николай Валуев (1973).

Биатлонист Антон Шипулин (1987).

Футболист Роберт Левандовский (1988).

21 августа в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Емилиана, епископа Кизического. Церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Продолжается Успенский пост — 8-й день.

Именины 21 августа

В этот день именины у Германа, Григория, Емельяна, Иосифа, Леонида, Мирона, Моисея, Николая, Федора.