Какой сегодня день: 21 августа

Знаете ли вы, что 21 августа 1803 года австралийская газета «Sydney Gazette» впервые в мире дала подробное описание коалы? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 21 августа
В 1841 году Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.
В 1902 году был основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс».
В 1932 году в Венеции завершился первый международный кинофестиваль.
21 августа отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Кто родился 21 августа
Скрипичный мастер Джузеппе Гварнери (1698−1744).
Писатель Леонид Андреев (1871−1919).
Художник Обри Бердслей (1872−1898).
Британская принцесса Маргарет (1930−2002).
Поэт Юрий Энтин (1935).
Бас-гитарист рок-группы «Deep Purple» Гленн Хьюз (1952).
Актриса Кэрри-Энн Мосс (1967).
Вокалист «System of a Down» Серж Танкян (1967).
Сооснователь Google Сергей Брин (1973).
Боксер Николай Валуев (1973).
Биатлонист Антон Шипулин (1987).
Футболист Роберт Левандовский (1988).
21 августа в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Емилиана, епископа Кизического. Церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Продолжается Успенский пост — 8-й день.
Именины 21 августа
В этот день именины у Германа, Григория, Емельяна, Иосифа, Леонида, Мирона, Моисея, Николая, Федора.