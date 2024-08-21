Шпион — это он: «Союз» с Марком Уолбергом вышел в русском дубляже

На Netflix новая премьера — легковесный экшен «Союз» про простого работягу из Нью-Джерси, которого неожиданно объявившаяся школьная любовь вербует в некую секретную организацию. Главные роли исполнили Марк Уолберг и Холли Берри, а также Дж. К. Симмонс и Джеки Эрл Хэйли, он же Роршах из «Хранителей». Картина сразу стала доступна с русскими субтитрами и дубляжом. «Известия» постарались найти в этом фильме плюсы и преуспели в этом.
Простой строитель из Нью-Джерси Майк МакКенна (Марк Уолберг) живет с мамой (Лоррейн Бракко из «Славных парней» и «Сопрано»), крутит роман со своей бывшей школьной учительницей и коротает свободные часы в баре. Там-то его и встречает любовь школьных лет, затянутая в кожу и крашенная в блондинку Роксанна (Холли Берри), чтобы усыпить и перевезти в Лондон для прохождения спецподготовки.
Такой оригинальный способ вербовки объясняется тем, что после провала операции в Триесте загадочному союзу нужен никому не известный агент. Лучшей кандидатуры, чем Майк, Роксанна просто не смогла придумать, и ее седобородый начальник (Дж. К. Симмонс) дал ей добро. Как выясняется, они не прогадали — бывший спортсмен и автомобильный вор готов плюнуть на работу на стройке, потратить на тренировки пару недель и спасти американскую разведку.
Клишированный экшен, вышедший на цифровой платформе, — продукт для самого невзыскательного зрителя. Достаточно вспомнить свежий «Аргайл: Супершпион» Мэттью Вона на Apple TV+ или нефликсовское «Красное уведомление». В каждом хватает хохм и экшена, но забываются они даже не после просмотра, а прямо в процессе. Что не мешает им ставить рекорды и надолго становиться главными хитами платформ. Боевик «Союз», изначально называвшийся «Наш человек из Нью-Джерси», вполне вписывается в эту категорию, однако есть нюансы.
Это шпионское кино снято вполне компетентно, но без божьей искры британским телережиссером Джуланом Фарино, работавшим на сериалах «Секс в большом городе», «Офис» и семисерийном комедийном нуаре «Человек из Флориды». Сценарий в целом и диалоги в частности как будто были написаны нейросетью, зато в фильме хватает всех необходимых примет жанра, знакомых, скажем, по франшизе «Миссия: невыполнима».
Действие быстро переносится из Америки в Великобританию, Италию и живописную Словению. Есть предатель, укравший жесткий диск с именами агентов ЦРУ, автопогони по узким улочкам живописного города, драки на крыше, обилие трюков и непременная романтическая линия. В какой-то момент звучит шутка про американский штат, который не жалко продать за украденную информацию (побеждает Айдахо). Не обошлось и без финального намека на продолжение.
Главный же козырь — легкость взаимодействия между Уолбергом и Берри, которые знакомы уже много лет и убедительно изображают на экране проскакивающую между ними искру. Как говорит сама актриса в интервью Comic Book Resources по поводу фильма, «мы познакомились, если верить ему, в конце 1980-х, а по-моему, в начале 1990-х, то есть очень давно. Как только мы узнали друг друга, то поняли, что мы одного поля ягоды. Мы выросли почти что по соседству, мы вдохновлялись одними и теми же вещами. Короче, у нас много общего, и мы постарались передать это нашим персонажам».
Марк Уолберг, начинавший как хип-хоп исполнитель Марки Марк, в 1990-е проявил себя в серьезных драмах «Дневники баскетболиста» и «Ночи в стиле буги» и номинировался на «Оскар» за «Отступников» Скорсезе. Теперь он исправно снимается в развлекательном кино для всей семьи и считается одним из самых высокооплачиваемых актеров.
Например, его гонорар за боевик Netflix’Правосудие Спенсера’составил $30 млн. За последние годы Уолберг знакомился с собакой во время гонки по пересеченной местности («Артур, ты король»), искал с братом сокровища («Анчартед: На картах не значится») в образе бывшего киллера спасал от старых врагов жену и детей («Семейный план») и, подобно Холли Берри, врывался в жизнь друга юности и переворачивал ее вверх дном («Время для себя»). Всё это появлялось в кинотеатрах (в том числе в российских) и на онлайн-платформах и в основном собирало неплохую кассу.
Холли Берри вошла в историю как первая чернокожая актриса, награжденная премией «Оскар» за роль первого плана в мрачной драме «Бал монстров», а буквально на следующий год снялась в серии «бондианы» «Умри, но не сейчас». Как ни странно, свой самый солидный гонорар она получила вместе с премией «Золотая малина» за провальную «Женщину-кошку». Впрочем, эта промашка не помешала ей в дальнейшем успешно сниматься во франшизе про Людей Икс и принимать участие в самых разных проектах, от блокбастеров («Джон Уик 3», «Kingsman: Золотое кольцо», «Падение Луны») до скромных триллеров («Тревожный вызов»).
В общем, в выборе ролей оба актера не опускаются ниже определенного, вполне терпимого уровня. В «Союзе» они ловко бегают, прыгают и дерутся (правда, это явно получается у Уолберга лучше, а за Берри в основном отдуваются дублеры). А если не удивляют тонкостью игры и особыми психологическими нюансами, то винить в этом следует скорее даже не богатый на сюрпризы жанр, а режиссера. Как и в том, что личность злодея раскрывается слишком рано. Очевидно лишь то, что Уолберг и Берри вполне обаятельны и существующая между ними химия — единственная причина смотреть «Союз». Всё остальное мы видели уже не раз, причем в более ярких и лихих постановках.
Отдельно стоит отметить, что фильм вышел на Netflix в официальном русском дубляже, который делала израильская студия Videofilm International. Последние пару лет сервис ушел из России, но с весны этого года вновь взялся за озвучку некоторых сериалов и фильмов. «Союз» как раз из их числа. Впрочем, оценить его качество можно и не покидая пределы России, а просто поискав фильм в рунете.