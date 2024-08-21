Шпион — это он: «Союз» с Марком Уолбергом вышел в русском дубляже

В общем, в выборе ролей оба актера не опускаются ниже определенного, вполне терпимого уровня. В «Союзе» они ловко бегают, прыгают и дерутся (правда, это явно получается у Уолберга лучше, а за Берри в основном отдуваются дублеры). А если не удивляют тонкостью игры и особыми психологическими нюансами, то винить в этом следует скорее даже не богатый на сюрпризы жанр, а режиссера. Как и в том, что личность злодея раскрывается слишком рано. Очевидно лишь то, что Уолберг и Берри вполне обаятельны и существующая между ними химия — единственная причина смотреть «Союз». Всё остальное мы видели уже не раз, причем в более ярких и лихих постановках.