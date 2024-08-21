Из Сибири с морковью: в Театр Вахтангова привезли «Алиsу»

Героиня Льюса Кэрролла Алиса перенесла зрителей в Страну чудес, устроила сеанс левитации, кидала в зал огромные шары, ловила кроликов и не произнесла ни слова. На Основной сцене Театра Вахтангова показали спектакль «Алиsа» Красноярского театра юного зрителя. Своим главным хитом 19 августа ТЮЗ покорил взыскательную столичную публику. Постановку Даниила Ахмедова зритель принял с восторгом. В ближайшие два дня будет показано еще четыре «Алиsы». «Известия» побывали на показе и не заметили, как попали в сказку.
Три года назад красноярцы уже приезжали на гастроли в Театр Вахтангова. На этот раз они привезли хиты на любой вкус. ТЮЗ порадует постановками для детей, для взрослых и для любителей экспериментального театра. Начали с проверенного — «Алиsы». Этот спектакль создан по мотивам сказок Льюиса Кэрролла. Режиссер Даниил Ахмедов на все руки мастер, он еще и оформил постановку. Создателю хотелось придерживаться концепции, а она у него оригинальная. Сколько уже «Алису в Стране чудес» инсценировали, но всё равно автор дает простор для фантазии.
Прочтение Кэрролла Красноярским ТЮЗом получило несколько престижных наград. А «Золотая маска» отметила «Алиsу» спецпризом жюри «За яркий образец спектакля-феерии». Уникальность постановки Даниила Ахмедова в том, что у героев нет текста. Но это не театр мимики и жестов и не танцевальный перформанс. «Алиsа» — симбиоз пластики и драмы. Зрителей приглашают в Страну чудес, обещая погружение в волшебный мир сказок Льюиса Кэрролла. Вместе с главной героиней они то ли упадут, то ли улетят туда.
Уже в фойе Театра Вахтангова они пробираются сквозь туман, созданный дыммашиной. Сказка становится ближе в зрительном зале. Внимательные театралы заметят, что Основная сцена вахтанговского увеличилась в размере. Первые ряды по центру закрыли подиумом, а зрители сидят вокруг него.
На занавес выведена видеопроекция силуэтов Алисы и героев сказки. За ним прячется гигантская книга. Листая ее страницы, Алиса открывает портал в невиданное. В нем весь мир наоборот. В нем белые кролики играют со временем, как в мяч. Поймать их практически невозможно, как ни приманивай морковкой. А потом кроликов и вовсе разрывает на части. И вот уже голова гуляет отдельно от тела, а ноги бегают в панике туда-сюда. Многочисленные двери, ведущие в Страну чудес, открываются только тогда, когда захотят. Да и появиться из них может кто угодно, хоть с десяток Алис. И лишь просочившись через замочную скважину, смелая девочка оказывается одна, парящая над сценой, а потом и над залом.
Как это сделать в кино — вариантов масса. Но как устроить сеанс левитации в театре, вопрос к художнику. Какая-то неведомая сила заставила Алису летать. Даже зрители партера не понимали, как такое возможно. Из темноты героиня взмывает то вверх, то вниз. Такие преодоления возможны только ради мира чудес. А там всё вокруг чужое, непривычное и даже страшное.
Возрастной ценз спектакля 6+. Детям вообще не страшно. Их не пугает темнота, Безумный Шляпник (Виктор Буянов) с улыбкой убийцы, дикие Карты, Стражники. Они даже понимают тарабарщину, на которой общаются Труляля (Ренат Бояршинов) и Траляля (Александр Князь), и заливаются смехом. Одетые в белые костюмы с карточными пиками персонажи единственные в этом спектакле, кто издает хоть какие-то звуки на сцене. Они общаются между собой на языке, напоминающем речь желтых миньонов из мультфильма «Гадкий Я».
Набор неразборчивых звуков, будто смесь японского и русского. Тарабарщина с клоунадой для маленького зрителя перекрывает все спецэффекты спектакля. А там есть на что посмотреть. Превращение Гусеницы (Елена Половинкина) в Бабочку, кольца дыма, выпущенные вентилятором, кульбиты Придворных и других обитателей Страны Чудес. И сказочный крокет огромными шарами, площадкой для которого стал зрительный зал — они с тяжестью падали на руки публики и нехотя взлетали вверх. Каждый в зале хотел прикоснуться к ним. И как же горевала галерка, до которой эти гиганты не долетели! Театралы тут вспомнили «Снежное шоу» Славы Полунина, где он кидал огромные мячи в зрителей и дул в них искусственным снегом. Даниил Ахмедов обошелся без снега. Но было весело.
Режиссер органично ввел в постановку шоу барабанщиков. Облаченные в красные сюртуки и медвежьи шапки, королевские гвардейцы эффектно промаршировали в зрительный зал из фойе. Они задавали ритм повествованию и заводили публику. Под их дробь на сцену выкатилась Червонная Королева (Анжелика Золотарёва). Даниил Ахметов придумал для нее гигантское платье, превышающее рост венценосной особы в несколько раз. Чтобы показаться величественной, она взбиралась в этот туалет по лестнице. Маленькая и злобная, казнила подданных направо и налево. Чуть что, королева хваталась за секиру.
Неотъемлемая составляющая хита — музыка. Композитор Евгения Терёхина своими мелодиями создала сказочный мир, придала красок его обитателям. Без нее «Алиsа» была бы не та. А художник по свету Тарас Михалевский будто намеренно создавал полумрак на сцене. Зато у него светились барабаны, Безумный Шляпник играл с потоком воздуха и света, как черт с преисподней. И лишь временами софит освещал героев, направляя на них прямые лучи.
А что же Алиса? Главную героиню играют две актрисы. Маленькая — Ксения Бабкина и большая — Елена Кайзер. С помощью волшебной книги повзрослевшая Алиса возвращается обратно в детство. Бегая за Белым Кроликом, обнимая Чеширского Кота, корча рожицы с Труляля и Траляля, девушка обретает себя.
Гастроли красноярцев в Театре имени Евгения Вахтангова продлятся неделю. С 23 по 25 августа на Основной сцене покажут сентиментальную трагедию «Евгений Онегин». Пушкинский роман инсценировал режиссер Мурат Абулкатинов. Свою постановку он описывает как историю о несостоявшейся любви и ее жертвах, о воспитании чувств и взрослении. Премьера спектакля состоялась в 2023 году, но он уже завоевал любовь зрителей и значимые театральные награды. А недавно Абулкатинов занял пост главного режиссера ТЮЗа.
На Новой сцене Театра Вахтангова 24 и 25 августа покажут психологический балет «Анна Каренина» в одном действии. Спектакль Александра Плотникова по мотивам романа Льва Толстого.
Вернувшись из Москвы, Красноярский ТЮЗ откроет новый сезон премьерой. Ксения Пещик поставила спектакль-променад «Игры правого берега». Это экспериментальная работа для взрослых, которые хотели бы ненадолго вернуться в детство и увидеть окружающий мир глазами ребёнка. В планах постановочной части реализовать на переоборудованной большой сцене «Джинджер и Фред». Ярослав Жевнеров решил инсценировать классику Федерико Феллини. Даниил Ахмедов поставит сказку «Аладдин. Сын портного». А главный режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов планирует работу над Пушкиным. Зрители ждут появления в афише театра «Дубровского» и «Руслана и Людмилы».