Из Сибири с морковью: в Театр Вахтангова привезли «Алиsу»

На занавес выведена видеопроекция силуэтов Алисы и героев сказки. За ним прячется гигантская книга. Листая ее страницы, Алиса открывает портал в невиданное. В нем весь мир наоборот. В нем белые кролики играют со временем, как в мяч. Поймать их практически невозможно, как ни приманивай морковкой. А потом кроликов и вовсе разрывает на части. И вот уже голова гуляет отдельно от тела, а ноги бегают в панике туда-сюда. Многочисленные двери, ведущие в Страну чудес, открываются только тогда, когда захотят. Да и появиться из них может кто угодно, хоть с десяток Алис. И лишь просочившись через замочную скважину, смелая девочка оказывается одна, парящая над сценой, а потом и над залом.