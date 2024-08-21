Тяжелый слушай: Мэрилин Мэнсон выпустил второй клип после скандала

Скандальный рокер Мэрилин Мэнсон выпустил второй сингл за несколько недель. 2 августа он опубликовал As Sick As The Secrets Within, а 16-го — Raise The Red Flag. Новые песни — и первые за несколько лет. Последний альбом Мэнсона вышел в 2020 году, а после артист был втянут в серию судебных разбирательств, связанных с обвинениями со стороны нескольких женщин в насилии. В комментариях к старым видео на канале артиста — десятки слов поддержки, но под новыми видео они отключены. Об этом, а также о шансах на успех камбэк-кампании Мэнсона — в материале «Известий».
2 августа на YouTube-канале 55-летнего рокера Мэрилина Мэнсона после паузы в несколько лет состоялся релиз новой песни As Sick As The Secrets Within и клипа, у которого уже больше 3 млн просмотров. Предыдущий альбом под названием We Are Chaos музыкант выпустил в 2020 году.
«Это личный взгляд на мою жизнь, и я горжусь тем, что могу поделиться с вами своим искусством и видением», — написал Мэнсон о новой песне в соцсетях.
Кроме того, в этот же день Мэнсон отправился и в первый за несколько лет концертный тур, который стартовал в городе Херши, штат Пенсильвания. Спустя две недели — 16 августа — артист выпустил еще одну песню и клип Raise The Red Flag. В контексте всех произошедших с Мэнсоном за последние несколько лет событий текст кажется чуть ли не прямым обращением. Эпатажный рокер поет о том, что пора отлупить обидчиков, смыть с его спины мишень, и наконец заявляет в припеве: «Мой красный флаг — это твой белый, пропитанный кровью».
В 2021 году бывшая возлюбленная Мэрилина Мэнсона, звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд, а впоследствии и другие женщины обвинили Мэнсона в насилии — сексуальном, физическом, психологическом. Сам рокер тогда называл обвинения в свой адрес искажением реальности и даже подавал иск о клевете против Вуд. Некоторые из конфликтов удалось урегулировать. Например, с актрисой Эсме Бьянко. Еще одна женщина — модель Эшли Морган Смитлайн — и вовсе призналась, что оклеветала музыканта под давлением остальных, о чем в 2023-м сообщило издание People. Впрочем, Мэнсона на фоне скандала в индустрии всё же «отменили» — артист лишился ролей в сериалах, музыкальный лейбл разорвал с ним контракт.
— Модный в последние годы синдром Вайнштейна и вирус отмены просто не мог не коснуться такой яркой знаменитости, как Мэрилин Мэнсон (Брайана Уорнера). Ведь всё его творчество — тексты песен, видеоряд музыкальных клипов, изобразительное искусство — было выстроено на темах экстремальных противоречий, заигрывании с религиозными, социальными и сексуальными тематиками. Сегодня быть ярким, скандальным артистом очень опасно. И, если честно, я рад, что на данный момент ему удалось отбиться от нападок ханжей, моралистов и прочего охочего до его денег люда, — сказал «Известиям» продюсер и музыкальный журналист Дмитрий «Космич» Сараев.
Новые синглы, добавил эксперт, качающие и «мэнсоновские», но музыка стала более мягкой. Он ожидает, что в 2025 году артист выпустит полноразмерный альбом.
Примечательно, что под свежими клипами Мэнсона, опубликованными в августе, отключена возможность оставлять комментарии. Можно было бы предположить, что решение связано с опасениями нападок хейтеров. Хотя под старыми роликами на канале артиста — много сообщений со словами поддержки.
«Мэрилин Мэнсон навсегда в моем сердце. Я люблю тебя, парень. Мы, фанаты, ждем твоего грандиозного возвращения. Не сдавайся. Оставайся сильным», — писал год назад один из пользователей.
Журналист и радиоведущий Алексей Певчев уверен, что, несмотря на скандалы вокруг Мэнсона, его камбэк имеет шансы на успех.
— Мэрилин Мэнсон — продукт нового американского рока, хотя он на сцене достаточно давно. В нем в равной степени совмещаются как эпатаж, так и определенный талант. За ним стоит очень серьезная индустрия, в том числе развлекательная, которая будет подпитывать интерес. И Мэрилин Мэнсон, как я уже говорил, человек не бездарный. Это, наверное, не моя музыка, но то, что она передовая в своем жанре, я думаю, это неизменно. Он войдет в колею, и интерес к нему будет высоким — будет выпускать альбомы, ездить в туры и участвовать в фестивалях. На всех поклонников, кто ему искренне предан, никоим образом не повлияют эти скандалы, — сказал Алексей Певчев «Известиям».
Выглядит сегодня убедительно Мэнсон и в своем готическом образе с пугающим гримом, который стал его визитной карточкой, считают эксперты.
— Знаменитости времен золотого века шоу-бизнеса, дожившие и доработавшие до наших времен, редко меняют имидж, который их тогда кормил. В эпоху упадка публика подсознательно тянется к образам, связанным с их личными юношескими воспоминаниями, часто невзирая на их бесспорную неэстетичность. Это свойство искусства как такового — образы сами по себе не важны, важно их отражение в жизни личности. Потому изменение образа чревато потерей заработка. Так что артисты стараются копировать сами себя — в силу таланта и коммерческих возможностей. Англосаксонский шоу-бизнес — мировой лидер, в кризис нулевых (падение выручки втрое) ему удалось сохранить высокий уровень профессионализма и мастерства. Потому Мэрилин выглядит весьма убедительно, это достойно внимания, — сказал «Известиям» главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.
Тур Мэнсона продлится до 19 сентября в Хьюстоне. А в феврале 2025-го икона рока отправится с концертами по Европе.