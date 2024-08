Тяжелый слушай: Мэрилин Мэнсон выпустил второй клип после скандала

2 августа на YouTube-канале 55-летнего рокера Мэрилина Мэнсона после паузы в несколько лет состоялся релиз новой песни As Sick As The Secrets Within и клипа, у которого уже больше 3 млн просмотров. Предыдущий альбом под названием We Are Chaos музыкант выпустил в 2020 году.