Тяжелый слушай: Мэрилин Мэнсон выпустил второй клип после скандала

— Мэрилин Мэнсон — продукт нового американского рока, хотя он на сцене достаточно давно. В нем в равной степени совмещаются как эпатаж, так и определенный талант. За ним стоит очень серьезная индустрия, в том числе развлекательная, которая будет подпитывать интерес. И Мэрилин Мэнсон, как я уже говорил, человек не бездарный. Это, наверное, не моя музыка, но то, что она передовая в своем жанре, я думаю, это неизменно. Он войдет в колею, и интерес к нему будет высоким — будет выпускать альбомы, ездить в туры и участвовать в фестивалях. На всех поклонников, кто ему искренне предан, никоим образом не повлияют эти скандалы, — сказал Алексей Певчев «Известиям».