Что можно и нельзя делать в Миронов день 21 августа, который называют Ветрогон

Православная церковь 21 августа вспоминает святого Мирона чудотворца. В народе отмечают Миронов день. Однако есть еще одно название — Мирон Ветрогон. Указанное название появилось по причине того, что с 21 августа начинает дуть сильный ветер.
Что нельзя делать 21 августа
Под запретом ссоры и конфликты. Считается, что ситуация может только усугубиться. Не следует дуть против ветра. Предки верили, что это может «унести» удачу. Нельзя ничего поднимать с земли. Кроме того, не стоит устраивать шумные гуляния, посещать развлекательные мероприятия. Это связано с Успенским постом (подробнее — здесь).
Что можно делать 21 августа
По традиции, в Миронов день выходили на перекресток для того, чтобы загадать желание. Обязательно ждали сильного порыва ветра. Считалось, если он подует в лицо, то задуманное станет реальностью.
Согласно приметам, рябина, которая созрела к 21 августа, указывает на заморозки в конце месяца. В том случае, если ветер усилился, то ждали похолодания. Большой урожай брусники и голубики указывает на сильные морозы зимой.