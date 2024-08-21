Что можно и нельзя делать в Миронов день 21 августа, который называют Ветрогон

Под запретом ссоры и конфликты. Считается, что ситуация может только усугубиться. Не следует дуть против ветра. Предки верили, что это может «унести» удачу. Нельзя ничего поднимать с земли. Кроме того, не стоит устраивать шумные гуляния, посещать развлекательные мероприятия. Это связано с Успенским постом (подробнее — здесь).