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Что можно и нельзя делать в Миронов день 21 августа, который называют Ветрогон

Миронов день, или Ветрогон отмечают 21 августа.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 августа вспоминает святого Мирона чудотворца. В народе отмечают Миронов день. Однако есть еще одно название — Мирон Ветрогон. Указанное название появилось по причине того, что с 21 августа начинает дуть сильный ветер.

Что нельзя делать 21 августа

Под запретом ссоры и конфликты. Считается, что ситуация может только усугубиться. Не следует дуть против ветра. Предки верили, что это может «унести» удачу. Нельзя ничего поднимать с земли. Кроме того, не стоит устраивать шумные гуляния, посещать развлекательные мероприятия. Это связано с Успенским постом (подробнее — здесь).

Что можно делать 21 августа

По традиции, в Миронов день выходили на перекресток для того, чтобы загадать желание. Обязательно ждали сильного порыва ветра. Считалось, если он подует в лицо, то задуманное станет реальностью.

Согласно приметам, рябина, которая созрела к 21 августа, указывает на заморозки в конце месяца. В том случае, если ветер усилился, то ждали похолодания. Большой урожай брусники и голубики указывает на сильные морозы зимой.

СНГ