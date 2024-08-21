Десятки сел исчезли с карты Казахстана

«Сокращение числа сел — стабильный процесс. И в последнее время он ускоряется. Так, нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние четыре года. Негативная динамика будет сохраняться и впредь. Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий».