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Десятки сел исчезли с карты Казахстана

На 1 июля 2024 года в Казахстане насчитывалось 6 208 сел, это на 78 меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Источник: Baigenews

50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Абайской, ВКО и Карагандинской областям.

«Сокращение числа сел — стабильный процесс. И в последнее время он ускоряется. Так, нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние четыре года. Негативная динамика будет сохраняться и впредь. Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий».

говорится в сообщении нацстатистики.