Путин на встрече с добровольцами СВО в Чечне назвал себя пехотинцем

«Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии, но так же, как в борьбе с терроризмом, мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом. Безусловно, покараем преступников, в этом не может быть никаких сомнений».