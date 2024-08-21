Подозревали рак, а нашли редкую болезнь: В Ростове врачи помогли резко похудевшему мужчине со слабостью и болью

Нередко пациенты, которые с недомоганием и болями проходят обследование у врача, больше всего боятся услышать, что у них рак. После изучения сотен статей в интернете, начинают примерять симптомы на себя: резко похудели, нет сил, а, когда онкология набирает обороты, появляется и боль. Но один случай завел ростовских докторов в тупик. Оказалось, что у больного с подозрением на рак было совсем другое редкое заболевание.
УВИДЕЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, молодой мужчина пришел за медицинской помощью в городскую больницу № 6.
— 26-летний мужчина попал на прием с жалобами, которые беспокоили его давно: тошнотой, слабостью, болями в животе и резким снижением веса — более чем на пять килограммов за короткое время, — ввели в курс дела в пресс-службе донского минздрава.
После беседы с пациентом участковый терапевт Дарья Щекина направила мужчину на обследование. И на первом этапе ему провели ультразвуковое исследование. Результат ничего хорошего не сулил.
— При проведении УЗИ в правой половине брюшной полости обнаружено образование диаметром более 10 см с обильным разрастанием кровеносных сосудов, — рассказали врачи.
Пациенту установили предварительный диагноз «злокачественное новообразование кишечника» и направили его на дополнительные исследования, которые должны были прояснить картину. Нужно было выполнить компьютерную томографию с контрастным веществом и колоноскопию. В результате оказалось, что рак — и не рак вовсе.
— После углубленного обследований у мужчины была выявлена редкая аномалия: перекрестная поясничная дистопия левой почки справа.
ОЧЕНЬ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ.
Дистопия почки, как объясняют врачи, — это врожденное нарушение расположения почки. Орган может находиться слишком низко, смещен в полость таза, в крестцово-подвздошную область, и даже в грудную клетку и не только. Болезнь эта врожденная, ведь изначально у эмбриона почки закладываются в тазовой области, а ближе к сроку беременности в два месяца, поднимаются на положенное место. И, если на ранних сроках на маму и будущего малыша будут влиять неблагоприятные факторы, растет риск развития подобной аномалии.
Недуг может проявляться болями в пояснице или в животе, расстройствами пищеварения, болями при мочеиспускании. А еще — приводить к развитию мочекаменной болезни, пиелонефрита и даже гидронефроза, при котором одна или обе почки становятся растянутыми и опухшими из-за накопления в них мочи.
Очень редко, по словам медиков, встречается перекрестная дистопия, какую нашли у ростовчанина. При ней почка может занять место противоположной, например, левая почка окажется справа от позвоночника. При этом мочеточники перекрещиваются, но открываются в мочевой пузырь как положено.
Лечат такое нарушение только при осложнении, например воспалительных процессах, которым проще развиться в почке, занявшей не свое место. Поэтому для определения тактики терапии мужчине порекомендовали взять талон к узкому специалисту.
— Пациент направлен к урологу для прохождения дальнейшего лечения.