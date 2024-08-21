Подозревали рак, а нашли редкую болезнь: В Ростове врачи помогли резко похудевшему мужчине со слабостью и болью

Нередко пациенты, которые с недомоганием и болями проходят обследование у врача, больше всего боятся услышать, что у них рак. После изучения сотен статей в интернете, начинают примерять симптомы на себя: резко похудели, нет сил, а, когда онкология набирает обороты, появляется и боль. Но один случай завел ростовских докторов в тупик. Оказалось, что у больного с подозрением на рак было совсем другое редкое заболевание.