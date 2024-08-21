Арбузный фестиваль без шествия и салюта: куда сходить в День города в Камышине 24 и 25 августа 2024 года

В программе праздничных мероприятий на День города в Камышине 24 и 25 августа 2024 года −16-й Камышинский арбузный фестиваль и концерты. На этот раз праздник пройдет в усеченном формате — без массового карнавального шествия, салюта и флайдборд-шоу. Зато будут арбузная обжорка, ярмарка и гастроплощадка. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу праздника и расписание мероприятий на День города 2024 в Камышине.
Программа арбузного фестиваля и праздничных мероприятий на День города в Камышине 24 августа 2024 года
Главные мероприятия программы арбузного фестиваля и Дня города в Камышине 24 августа 2024 развернутся в парке Топольки. С 10.00 до 21.00 там будут работать ярмарка, аттракционы, гостей ждут развлечения. С 10.00 до 14.00 фишкой будет камышинская арбузная обжорка, на спортплощадке будет веселье со спортивным уклоном. В 11.00 на главной сцене появится Царь Полосатик XVI и торжественно откроет 16-й арбузный фестиваль в Камышине. В 11.15 начнется яркий конкурс колясок «Арбузные малыши», а в 12.00 на набережной будут встречать дорогого гостя — Петра I. После в парке Топольки начнутся конкурс «Арбуз-экспо» и концерт. Продолжит программу праздника и арбузного фестиваля в 17.00 «карнавальный променад» на сцене и концерт. С 19.00 до 21.00 выступать будут хедлайнеры — кавер-группа «Дэнс-балалайка» и мужская «Музакадемия».
Возле гостиницы «Опава» на День города 24 августа 2024 в Камышине будет работать гастрономическая площадка с мастер-классами, лекциями и развлечениями.
Программа арбузного фестиваля и праздничных мероприятий на День города в Камышине 25 августа 2024 года
25 августа 2024 года программа праздничных мероприятий на День города в Камышине начнется в 18.00 в парке Комсомольцев-добровольцев. Там пройдет конкурс по благоустройству и озеленению. В 20.00 жителей и гостей города ждет показ мультиков под открытым небом. На набережной Волги финальным событием Дня города 2024 в Камышине станет концерт, с 19.00 до 22.00 на сцену выйдут местные артисты и гости из Волгограда.