Арбузный фестиваль без шествия и салюта: куда сходить в День города в Камышине 24 и 25 августа 2024 года

Главные мероприятия программы арбузного фестиваля и Дня города в Камышине 24 августа 2024 развернутся в парке Топольки. С 10.00 до 21.00 там будут работать ярмарка, аттракционы, гостей ждут развлечения. С 10.00 до 14.00 фишкой будет камышинская арбузная обжорка, на спортплощадке будет веселье со спортивным уклоном. В 11.00 на главной сцене появится Царь Полосатик XVI и торжественно откроет 16-й арбузный фестиваль в Камышине. В 11.15 начнется яркий конкурс колясок «Арбузные малыши», а в 12.00 на набережной будут встречать дорогого гостя — Петра I. После в парке Топольки начнутся конкурс «Арбуз-экспо» и концерт. Продолжит программу праздника и арбузного фестиваля в 17.00 «карнавальный променад» на сцене и концерт. С 19.00 до 21.00 выступать будут хедлайнеры — кавер-группа «Дэнс-балалайка» и мужская «Музакадемия».