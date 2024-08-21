Под Новосибирском нашли следы древнего моря

«В таком масштабе именно кораллы мы ранее не находили. Находка достаточно уникальная. Это достаточно большой по размеру карьер, где на стенках расположились как колониальные кораллы (те, которые растут колониями), так и одиночные, все, что связано с теплым морем. Такие кораллы обитают только в тепловодных морских бассейнах», — сказала собеседница агентства.
Ученые предполагают, что рядом с древним морем, которое существовало в этом месте около 350 млн лет назад, происходили вулканические процессы. Таким образом, морской бассейн прогревался именно за счет вулкана. Это способствовало размножению теплолюбивой фауны в водоеме. В ближайшее время ученые планируют приступить к детальным исследованиям полученных образцов и более точной датировке, сказала Фомина.
По словам исследовательницы, обнаруженные останки относятся к девонскому периоду — это четвертый геологический период палеозойской эры. Согласно Большой российской энциклопедии, на девонский период приходится один из пиков биоразнообразия в истории развития жизни на Земле. В девоне появляются первые наземные растения, земноводные, насекомые. Среди морских беспозвоночных большого расцвета достигают кораллы, а также двустворчатые и брюхоногие моллюски.