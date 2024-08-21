Под Новосибирском нашли следы древнего моря

«В таком масштабе именно кораллы мы ранее не находили. Находка достаточно уникальная. Это достаточно большой по размеру карьер, где на стенках расположились как колониальные кораллы (те, которые растут колониями), так и одиночные, все, что связано с теплым морем. Такие кораллы обитают только в тепловодных морских бассейнах», — сказала собеседница агентства.