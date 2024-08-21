В правительстве РФ одобряют распространение статей КоАП на покинувших Россию

О том, что правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта, разработанного Госсоветом Татарстана, говорится в проекте официального отзыва (есть у «Ъ»). В июне 2023 года татарские депутаты предложили изменить ст. 1.8 КоАП РФ (о действии законодательства о правонарушениях в пространстве). Речь шла о возможности привлекать к ответственности лиц, совершивших правонарушение за пределами РФ, по шести административным статьям.
На релокантов предложено распространить ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку), ч. 3−5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан). Сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации).
Татарские депутаты заодно предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет (сейчас — от трех месяцев до года). Необходимость правки КоАП в Госсовете Татарстана объясняли тем, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов РФ». При этом сейчас нет возможности производства по административным делам в их отношении (см. «Ъ» от 24 мая 2023 года).
В правительстве РФ, в свою очередь, заметили, что законопроект не противоречит «актам более высокой юридической силы» (в частности, договору о ЕЭС), а его принятие может повысить «уровень защищенности интересов общества и государства, в том числе путем реализации принципа неотвратимости административной ответственности и обеспечения применения института административной преюдиции по уголовным делам».
В проекте правительственного отзыва подчеркивается, что круг административных правонарушений против интересов РФ, которые могут быть совершены за пределами страны, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами». В документе говорится, что к поправкам были замечания у Минфина, Генпрокуратуры и Судебного департаменте при Верховном суде РФ, но «разногласия были урегулированы» вице-премьером Дмитрием Григоренко. При этом в правительстве пока не понимают, как будет осуществляться производство по делам с участием уехавших граждан — в частности, как их будут оповещать.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что «расширение и ужесточение ответственности» по КоАП может привести к «избыточной репрессивности» в этой сфере «наряду с обвинительным уклоном, расширительным толкованием норм закона и крайне низкими стандартами доказывания».
Юрист Станислав Селезнев поясняет, что на практике суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности, объясняя это «длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход». Юрист напоминает, что ст. 4.5 КоАП позволяет заочно привлекать к ответственности граждан за деяния, совершенные за пределами РФ, только по одному составу правонарушения (по ст. 20.33). «Но сотни дел об административных правонарушениях в отношении граждан РФ, давно живущих в других странах, говорят о том, что суды эту норму игнорируют», — рассуждает господин Селезнев. В судах могут ссылаться, например, что «нарушение выявлено участковым уполномоченным по месту прописки гражданина в городе Иваново, поэтому рассматриваться будет здесь же», добавляет он.