В правительстве РФ одобряют распространение статей КоАП на покинувших Россию

Юрист Станислав Селезнев поясняет, что на практике суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности, объясняя это «длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход». Юрист напоминает, что ст. 4.5 КоАП позволяет заочно привлекать к ответственности граждан за деяния, совершенные за пределами РФ, только по одному составу правонарушения (по ст. 20.33). «Но сотни дел об административных правонарушениях в отношении граждан РФ, давно живущих в других странах, говорят о том, что суды эту норму игнорируют», — рассуждает господин Селезнев. В судах могут ссылаться, например, что «нарушение выявлено участковым уполномоченным по месту прописки гражданина в городе Иваново, поэтому рассматриваться будет здесь же», добавляет он.