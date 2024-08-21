В Госдуме предложили детям-инвалидам компенсировать ОСАГО в полном объеме

Порядок получения возмещения остается прежним. То есть, законный представитель ребенка-инвалида покупает полис за полную стоимость, но потом вправе обратиться в пенсионный фонд, чтобы ему компенсировали эти затраты. Одно условие: полис должен быть с ограничением количества водителей по допуску к управлению. И помимо инвалида в него могут быть вписаны еще только два водителя.