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Движение через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено 22 и 25 августа

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Московской области будет ограничено 22 и 25 августа на время ремонта, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Движение автомобилей через четыре железнодорожных переезда, расположенных в дер. Татищево и вблизи населенного пункта Индустрия Московской области; пос. Ревякино Тульской области и на станции “Суземка” в Брянской области, будет ограничено 22—25 августа в связи с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 августа с 12:00 до 15:00 будет закрыт для движения переезд в дер. Татищево на ул. Дубнинская, расположенный на участке автодороги А104 «Москва — Дмитров — Дубна». Объезд возможен по Дмитровскому шоссе и автомобильной дороге А108 «Московское большое кольцо». В свою очередь переезд, расположенный вблизи населенного пункта Индустрия Коломенского городского округа, будет закрыт для проезда автомобилей 25 августа с 8:00 до 16:00. На время ограничений объезд будет осуществляться через населенные пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.

В МЖД попросили водителей с пониманием отнестись к запланированным работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.