Движение через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено 22 и 25 августа

Уточняется, что 22 августа с 12:00 до 15:00 будет закрыт для движения переезд в дер. Татищево на ул. Дубнинская, расположенный на участке автодороги А104 «Москва — Дмитров — Дубна». Объезд возможен по Дмитровскому шоссе и автомобильной дороге А108 «Московское большое кольцо». В свою очередь переезд, расположенный вблизи населенного пункта Индустрия Коломенского городского округа, будет закрыт для проезда автомобилей 25 августа с 8:00 до 16:00. На время ограничений объезд будет осуществляться через населенные пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.