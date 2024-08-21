«Кричали и пытались броситься в пламя»: Ростовчанка рассказала, как сотни людей потеряли жилье на Театральном спуске семь лет назад

Ровно семь лет прошло с самого масштабного и разрушительного пожара в истории Ростова-на-Дону. В тот день, 21 августа 2017 года, огонь уничтожил 120 домов, лишив крова почти 700 человек, десятки из которых в итоге остались на улице. В пламени погиб 76-летний пенсионер…
Семья школьника Димы Антошина из-за бюрократических сложностей не смогла получить компенсацию и несколько лет ютилась в полуразваленной лачуге без нормального отопления. Родители признаются: никогда не забудут тот вечер. Дом, охваченный языками пламени, до сих пор стоит у мамы Анны перед глазами, будто это было вчера.
ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ.
Это был знойный август, когда и вспыхнувшей спички хватает для масштабного пожара. Первыми огонь заметили на Нижегородской, 33, и в 13.00 в МЧС поступило сообщение о возгорании. Вскоре пламя перекинулось на соседние участки. Люди надеялись, что до их жилища огонь не дойдет, но напрасно.
Из-за плотной застройки огонь быстро перебирался со двора во двор и спустя три часа пламенем было охвачено уже три квартала. К вечеру жилая застройка горела уже на площади в 10 тысяч квадратных метров. Полыхали улицы Седова, Красных Зорь, 7 февраля, Набережная. Пламя усилилось, когда добралось до газовых баллонов, и они взорвались. Вспыхнули и припаркованные автомобили.
Высокий и густой столб дыма было видно не только из всех районов города, но и соседних поселений. Пожару был присвоен четвертый ранг — повышенной сложности. Его тушили и с воды, и с воздуха: четыре вертолета Бе-200, самолет МЧС, даже пожарный корабль. На месте работали 432 спасателя, были задействованы более 200 единиц спецтехники.
Власти Ростова ввели режим ЧС. Справиться с огнем удалось лишь на следующий день. От нескольких кварталов осталось одно пепелище. Огонь уничтожил порядка 120 домов, пострадали 700 человек, погиб 76-летний пенсионер. Многие остались без крыши над головой и даже документов.
«ПОВЕРИТЬ НЕ МОГЛА, ПОКА НЕ УВИДЕЛА».
В толпе таких же погорельцев, как и ее семья, Анна смотрела, как огонь пожирает ее уютный дом и небольшую, но обставленную с любовью квартиру, где жили они с мужем и сыном.
— Это было очень тяжело, и до сих пор непросто вспоминать тот вечер. При одной мысли все внутри переворачивается, — признается ростовчанка. — Я поверить не могла, когда мне по пути домой звонили родные и говорили о пожаре, пока не увидела своими глазами огонь. Смотришь и не можешь осознать, что горит твой дом.
Первым порывом Анны было броситься в помещение, чтобы вытащить оттуда самое ценное.
— Пыталась туда бежать, что-то спасать. А что было спасать, когда уже весь дом объят пламенем? Как потом рассказывали люди, меня крепко схватили за руки и не пускали в огонь. Еще долго на память оставался шрам от чьих-то ногтей, впившихся в кожу.
Экстренные службы выставили через дорогу от горящих домов оцепление. За ним рыдали, пытались рваться в пламя, хватались за голову и за сердце соседи.
— После пожара меня и многих других водили в штаб по его тушению, там медики «скорой» померили давление и сделали укол с успокоительным.
ЧАСТО ПЛАКАЛА И БИЛАСЬ ЗА ЖИЛЬЕ.
Анна признается, что до сих пор скучает по своей уютной квартире.
— Я там, можно сказать, детство провела в гостях у бабушки. Мы с родителями жили неподалеку, и часто ходили в парк рядом: у мамы с папой всегда были наготове копейки, потому что я не могла пройти мимо автомата со сладкой газировкой. Уже взрослой переехала в бабушкину квартиру, вышла замуж. Мы все время потихоньку ее ремонтировали. Например, на деньги, что нам с мужем подарили на свадьбу, заказали новые окна. Выбирали обои, мебель по душе. Провели газ в кредит. Мои мама и папа тоже нам помогали с ремонтом. Столько сил было вложено в наше уютное гнездышко!
Родители не дожили до страшного пожара и не видели, как их дочь, внук и зять ютились в полуразрушенной лачуге, отапливая ее духовкой. Дело в том, что семье годами отказывали в компенсации как погорельцам. Потому что за Анной числилась небольшая доля в доме одного из родственников. Но разместиться там семье из трех человек было негде. А денег за нее на другое жилье не хватило бы. Анна тогда часто плакала, и сынок Дима хотел порадовать маму. Мальчик написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь.
— Так благодарна людям, — у ростовчанки даже спустя столько лет текут слезы при воспоминании. — Мы бы сами никогда не справились. Благодаря огласке, которой придали нашу историю ростовские журналисты, за нас вступились всем миром. И люди понимали, что такое с каждым может случиться, и откликнулись. Даже незнакомые писали на имя главы следкома России письмо, прося помочь нашей семье.
Теперь семья живет в новостройке в Пролетарском района Ростова, из окон высотки виден Дон. Диме уже 15, и он часто катается на троллейбусе, мечтая стать водителем, основательно изучил тему и удивляет пассажиров знанием матчасти. Но по выходным и в отпуске мама с сыном часто прогуливаются по местам, где оба выросли.
— Там все заросло: из дома торчат кусты и деревья. Очень жаль видеть в таком состоянии здание. И даже спустя столько лет по пути с работы все время на автомате пытаюсь свернуть, чтобы прийти домой. А дома того уже и нет…
«РОСТОВСКИЕ ДЖУНГЛИ».
Вместо послесловия уточним, какую компенсацию получили погорельцы. В решение их проблем в свое время вмешался даже президент Владимир Путин, распорядившись оказать помощь всем пострадавшим тем или иным образом от пожара. Они получили на руки более 100 миллионов рублей, из них 6 — из городского бюджета. Семье погибшего 76-летнего мужчины передали 2,5 миллиона. 3,2 млн получили десять пострадавших за причиненный здоровью вред. И, как ответили на запрос «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города, получили меры социальной поддержки и приобрели жилые помещения 403 человека.
— Денежные средства перечислены в полном объеме в размере 373 896 920 рублей.
А что же на месте пожара сейчас? Прогулявшись накануне здесь, увидели, что за несколько лет оно превратилось в настоящие ростовские джунгли. Территорию просто не узнать. Природа взяла свое, и на месте пепелища повсюду заросли деревьев и кустарников, часто непроходимые. Многих любителей побродить по «заброшкам» отпугивают скрытые под мусором и растительностью невидимые глазу ловушки. Гуляя по сгоревшему двору, можно провалиться в чей-то погреб и покалечиться.
В седьмом часу вечера в одном из заброшенных домов собрались как минимум пятеро бомжей и устроили ужин. Те же строения, которые эксперты признали пригодными для жилья, зачастую представляют из себя удручающее зрелище. Возможно, хозяева не видят смысла вкладываться в ремонт, ожидая выкупа земель. Ведь городские власти обещали, что здесь не будут строить ни частные дома, ни высотки.
— По информации Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, в настоящее время проводится выкуп земельных участок в границе территории Театрального спуска для строительства автомобильной дороги и бульвара с зеленой зоной, — рассказали в администрации. — На данный момент выкуплено два земельных участка на сумму 22 300 млн рублей. В зону изъятия входит 70 земельных участков. Сейчас проводятся мероприятия по выделению денежных средств из областного бюджета городскому на выкуп участков и недвижимости.
Кроме того, здесь должны построить учреждения образования и культуры.
— По информации Департамента архитектуры и градостроительства, по материалам действующего Генерального плана города на этой территории предусмотрено возведение школы на 600 мест, детсада на 330 мест, а также театра кукол.
Так что заросшее пожарище, где сейчас удивительно тихо и зелено, ждет, когда здесь закипит жизнь.