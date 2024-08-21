«Кричали и пытались броситься в пламя»: Ростовчанка рассказала, как сотни людей потеряли жилье на Театральном спуске семь лет назад

— Я там, можно сказать, детство провела в гостях у бабушки. Мы с родителями жили неподалеку, и часто ходили в парк рядом: у мамы с папой всегда были наготове копейки, потому что я не могла пройти мимо автомата со сладкой газировкой. Уже взрослой переехала в бабушкину квартиру, вышла замуж. Мы все время потихоньку ее ремонтировали. Например, на деньги, что нам с мужем подарили на свадьбу, заказали новые окна. Выбирали обои, мебель по душе. Провели газ в кредит. Мои мама и папа тоже нам помогали с ремонтом. Столько сил было вложено в наше уютное гнездышко!